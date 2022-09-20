ختام فعاليات التدريب المصري الفرنسي «كليوباترا 2022»

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي «كليوباترا- 2022» بمشاركة الفرقاطة المصرية سجم «المعز»، وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية، الذي جرى تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية.

تضمن التدريب، عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية، كما تم التدريب على أعمال الاستطلاع البحري، واعتراض الأهداف المعادية، ومكافحة التهديدات غير النمطية، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار «نهاري/ ليلي»، والتدريب على تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية.

وشهد اللواء بحرى أ ح أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، يرافقه الفريق أول بيير فاندييه قائد القوات البحرية الفرنسية المرحلة الختامية للتدريب، إذ استمعا إلى عرض تقديمي عن الأنشطة والفعاليات التي جرى تنفيذها في المراحل الأولى للتدريب، ونفذت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية، عملية اقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودي باستخدام الطائرة الهليكوبتر، وبالاشتراك مع اللنشات السريعة.

ونقل قائد القوات البحرية المصرية، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة في التدريب، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكري بين البحريتين المصرية والفرنسية.

أكد الفريق أول بيير فاندييه قائد القوات البحرية الفرنسية، على أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات، مشيرا إلى استمرار التعاون بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، بما يعزز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

يأتى التدريب «كليوباترا- 2022»، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، لدعم آفاق التعاون العسكري، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية والفرنسية، وتحقيق الأمن البحري بالمنطقة.