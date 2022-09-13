«المنشآت الفندقية»: المصريون أنعشوا الحركة السياحية.. وحجوزات الأجانب مبشرة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المصريين أنعشوا الحركة السياحية خلال موسم الصيف خاصة في شرم الشيخ والغردقة.

وأكد عاقل، لـ«الوطن»، أن السياحة الداخلية كانت «العمود الفقري» للسياحة المصرية في الـ3 سنوات الأخيرة، لافتا إلى ارتفاع أعداد المصريين الذين تواجدوا بفنادق شرم الشيخ والغردقة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

لا تمييز بين المصريين والأجانب في أسعار الفنادق

وأضاف أن كل فنادق الجمهورية ترحب بتواجد السائح المصري، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تمييز في الأسعار التي تقدمها الفنادق للسياح الأجانب مقارنة بالمصريين، خاصة بعد بدء تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية منذ ما يقرب من عام.

وتابع: العديد من فنادق الغردقة وشرم الشيخ، قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال فصل الصيف الحالي.

المنشآت السياحية تتأهب لحجوزات «اللحظات الأخيرة»

وأشار إلى أن اقتراب بدء العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ رسميا يوم 1 أكتوبر المقبل، خفض من تواجد المصريين بالمدن السياحية الشاطئية الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية والساحل الشمالى خلال الشهر الجاري.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه على الرغم من تراجع أعداد المواطنين المصريين الذين سيتواجدون بالمدن السياحية المصرية خلال فصل الشتاء المقبل، إلا أن نسب حجوزات الأجانب لزيارة مصر خلال هذا الفصل مبشرة.

ولفت إلى أن القطاع السياحي يترقب في الوقت الجاري، حجوزات «اللحظات الأخيرة» للسياح الذين يحجزون رحلاتهم قبل السفر بساعات معدودة، نظرا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم.

وكان رامي رزق الله، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، كشف في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن أن نحو 45% من نزلاء فنادق شرم الشيخ خلال شهر أغسطس الماضى، كانوا من المصريين.