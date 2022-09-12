المنشآت الفندقية: مؤشرات الحركة السياحية لمصر خلال الشتاء المقبل «مبشرة»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشتاء المقبل «مبشرة» حتى الآن.

ولفت إلى أنه لا يمكن حصرها بشكل دقيق نظرا للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، موضحًا أن نسبة كبيرة من الحجوزات التي تستقبلها المدن السياحية المصرية حاليا هي حجوزات اللحظات الأخيرة «last minute» التي يقرر خلالها السائح تحديد الوجهة التي يسافر إليها قبل ساعات قليلة من السفر.

أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجاري «جيدة»

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال العام الجاري كانت «جيدة»، موضحًا أن معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري كانت أعلى من نظيرتها خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال فصل الصيف الحالي كانت جيدة للغاية بالمقارنة بالظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه وفقا لمؤشرات الحجز الحالية فإن معدلات الحركة السياحية التي تستقبلها الأقصر وأسوان ستكون مرتفعة للغاية خلال الموسم السياحي الشتوي الذي سيبدأ الشهر المقبل، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ والغردقة سترتفع أيضا خلال الشتاء لاسيما مع عودة روسيا لتسيير رحلاتها إلى المدينتين خلال الأسابيع الماضية.

زيادة السياحة الروسية إلى مصر

وتابع: «رغم الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي ومشاكل الطيران فأن شركات السياحة الروسية بدأت حاليا في زيادة عدد رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ما يدل على ثقة السائح الروسي في المقصد السياحي المصري»، معربا عن آماله في انتهاء تلك الحرب بأسرع وقت ممكن وذلك حتى يعم السلام العالمي وتعود الحركة السياحية الوافدة لمصر من كل من روسيا وأوكرانيا إلى معدلاتها الطبيعية قبل حدوث تلك الأزمة.