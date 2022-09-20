«السياحة»: لم نتلق شكاوى بشأن منع المحجبات من دخول المطاعم

ترددت خلال الفترة الماضية العديد من المنشورات لسيدات مصريات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكين خلالها من منعهن من دخول المنشآت السياحية بسبب ارتدائهن الحجاب، وهو ما دعا غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى إصدار تحذير للمطاعم من مغبة ارتكاب مثل هذه التصرفات.

وقال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص منع المحجبات من دخول أيا من المنشآت والمطاعم السياحية، موضحا أن الوزارة لديها لائحة جزاءات مشددة لمعاقبة كل من حاول منع دخول الزبائن إليه، بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية، أو تمارس تمييزا ضدهم.

حسن: المطاعم المصرية معروفة بالضيافة المتميزة

وأضاف حسن، لـ«الوطن»، أن المنشآت والمطاعم السياحية المصرية تمتاز بتقديم الضيافة الجيدة لجميع الرواد سواء مصريين أو عرب أو أجانب، ولم يسجل عنها عبر تاريخها الممتد أية ممارسات تنم عن التمييز، مؤكدا أن كل زوار مصر يشيدون بالضيافة وجودة الخدمة المقدمة إليهم بالمنشآت السياحية.

زيادة الإقبال على المطاعم خلال فصل الصيف

وفي سياق منفصل، قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إقبال الرواد على تناول الطعام بالمطاعم السياحية خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي تتفوق على نظيرتها، خلال الفترة ذاتها من عامي 2020 و2021، لافتا إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية حققت إيرادات جيدة خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية المصرية، بدأت تتراجع منذ بداية الشهر الجاري، بسبب عودة السياح العرب إلى دولهم قبل بدء العام الدراسي، موضحا أن غالبية رواد المطاعم السياحية خلال الصيف كانوا من الجنسيات العربية.

توقعات بارتفاع إقبال السعوديين على المدن السياحية المصرية الجمعة

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية سترتفع جزئيا خلال الأيام المقبلة وذلك بسبب رغبة آلاف المواطنين السعوديين في قضاء إجازات العيد الوطني للمملكة العربية السعودية بالمدن السياحية المصرية، والذي يوافق يوم الجمعة المقبل.