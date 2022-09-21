«الاستعداد للأمطار والحفاظ على البيئة».. تعليمات القاهرة لرؤساء الأحياء

أصدرت محافظة القاهرة تعليمات لرؤساء الأحياء بالتركيز على عدة ملفات خلال الفترة الراهنة والمتابعة اليومية المستمرة لإنجاز تلك الملفات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، ومن تلك الملفات وفق تقرير محافظة القاهرة ما يلى..

- العمل على رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موسم سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغيرات المناخية.

- العمل على تطهير مخرات السيل بالتعاون مع وزارة الرى.

- التنسيق بين الأحياء وهيئة النظافة والصرف الصحى لمتابعة عملية التطهير لبالوعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

- العمل على متابعة ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.

- تنفيذ الخطة الاستثمارية بالأحياء وسرعة التعاقد لإنجاز تلك الخطة.

-التنسيق المستمر مع نواب البرلمان لتنفيذ الاحتياجات السريعة والعاجلة للمواطنين بالأحياء.

متابعة مشكلات المواطنين

- التشديد على رؤساء الأحياء بالنزول المستمر في الشارع لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى.

- التأكيد على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد.

- التشديد على تسهيل الإجراءات على المواطن فى إطار القانون وحل المشكلات.

ترشيد استهلاك الطاقة

- متابعة عملية ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت العامة والشوارع والميادين.

- القيام بأعمال صيانة أعمدة الإنارة ومراجعة التوصيلات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على أرواح المواطنين.

- للحد من الحرائق يجب تشكيل لجنة بالأحياء لتفقد المنشآت العامة ودور العبادة لمراجعة أعمال الكهرباء والحماية المدنية.

- إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي حفاظا على حق الدولة، ومنع أي مخالفات بناء تتم على الفور.

- الاستعداد لانطلاق العام الدراسي بمختلف الأحياء وتطهير محيط المدارس وتوفير الخدمات والمرافق ومنع أي إشغالات بشوارع القاهرة.

الحفاظ على البيئة

- استمرار أعمال التشجير والحفاظ على الرقعة الخضراء داخل الأحياء من أجل بيئة نظيفة والحد من التلوث.

- مواجهة الإشغالات بشكل مستمر وتسيير الحملات لمتابعة الأسواق والمحال.

- تشجيع إقامة المعارض لتوفير السلع بشكل مخفض لتخفيف العبء عن المواطنين.