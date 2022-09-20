محافظة القاهرة: افتتاح شارع الأشراف خلال احتفالات المولد النبوي

كشفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن موعد افتتاح شارع الأشراف في حي الخليفة، والذي يضم عددًا كبيرًا من مزارات آل البيت، مؤكدة افتتاحه تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

سبب تسمية شارع الأشراف بهذا الاسم

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لـ«الوطن»، أنّ شارع الاشراف يضم أضرحةً عدة، ومقاماتٍ لآل البيت وأحفاد النبي، صل الله عليه وسلم، وهذا سبب تسمية الشارع بشارع الأشراف، فيوجد به مسجد السیدة نفیسة، ومسجد السيدة رقية بنت علي بن أبي طالب، ومقام السيدة عاتكة عمة الرسول، ومقام بن سيرين مفسر الأحلام ويرجع نسبه إلى آل البيت.

وأشارت إلى أنّ الشارع يضم أيضًا مقام محمد بن جعفر الصادق، ومسجد وضريح السيدة سكينة بنت الإمام الحسين، وضريح الملكة شجر الدر التي حكمت مصر 80 يوما، وفاطمة خاتون بنت محمد الأشرف بن قنصوة الغوري، والأشرف خليل، وبيت الكريتلية، وينتهى مسار آل البيت بمسجد السیدة زینب، وهي الأماكن التي تجذب محبي آل البيت من جميع أنحاء العالم.

طراز معماري فاطمي

وأكدت أنّ شارع الأشرف يتميز بطراز معماري تتضح فيه تفاصيل العمارة الفاطمية والأيوبية، المكسوة بالنقوش الإسلامية والمشربيات الخشبية، منوّهةً بتطوير العقارات بطول 600 مترٍ، وجارٍ الاستكمال حتى مسجد أحمد بن طولون.