أحمد مختار: عزفت مع تامر حسني.. ووالدي كان عضوا بفرقة عبدالحليم حافظ

قال أحمد مختار، مطرب وعازف كمان، إنه عرف آلة الكمان الموسيقية منذ طفولته، إذ كان والده من العازفين بفرقة عبد الحليم حافظ، متابعا: «كنت بحاول أعرف إيه الآلة اللي والدي بيعزف عليها، ولحد ما كان عمري 16 سنة لم أكن أمارس الموضوع بجدية، وطموحي دلوقتي أكون عازف مميز واشتغل بشكل فردي مش فريق عشان أقدر أقدم مزيكا خاصة بيا».

العزف مع الفنان تامر حسني

وأوضح «الحداد» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، المذاع على فضائية «DMC»، أنه شارك في العزف مع الفنان تامر حسني نظرا لعلاقة المحبة والصداقة الشخصية التي تجمعهما، متابعا: «تامر حسني طموح وبيشتغل كتير جدا في حياته ومجتهد لأبعد حد ممكن».

فريق سليم سحاب

وأشار عازف الكمان إلى أن العمل في الفرقة الموسيقية يعطي الخبرة ويساعد على بناء العلاقات المهنية في الوسط الفني: «العمل في الفرقة فيه روح الجماعة واشتغلت في فرقة المايسترو سليم سحاب، لكن من وجهة نظري العمل الفردي أفضل وبدأت بحفلات بشكل منفرد».

السوشيال ميديا وشهرته الفنية

وأكد مختار، أنه سعى في طريق الموسيقى والعزف، وبدأ العمل من المنزل، وعن طريق تصوير عزفه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت شهرته تدريجيا حتى نصحه الشاعر عمرو حسن بعزف الموسيقى الشرقية المعروفة للفنانين المصريين مثل عمرو دياب، وحقق بعدها شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.