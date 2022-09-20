 «السفيرة عزيزة»: حملة أخلاقنا الجميلة هدفها بناء المجتمع بشكل حضاري

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» حملة «أخلاقنا الجميلة» التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتهدف إلى التأكيد على الأخلاق المصرية الحميدة التي تربى عليها العديد من الأجيال، وتحث عليها الأديان السماوية؛ ومنها حسن الجيرة والمعاملة واحترام الكبير والأمانة والشرف والأدب بشكل عام في التعامل اليومي مع الآخرين.

وأوضحت الإعلامية رضوى حسن خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدعم القيم والأخلاق الأصيلة التي عرف بها المجتمع المصري على مر الأجيال الماضية، لافتة إلى أن المبادرة وجهت رسائلها بكل بساطة وتحمل معاني الأماني والرضا والصدق.

السلوكيات المصرية القيمة أصيلة

ومن جانبها، أكدت الإعلامية جاسمين طه زكي خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، أن السلوكيات المصرية الأصيلة لها مكانة كبيرة في نفوس المصريين ولكن بحاجة للتذكير والتأكيد فقط من أجل الأجيال القادمة، ودون الأخلاقيات الأصيلة لن تكون هناك مجتمعات سليمة معتدلة سوية، ولابد من دعم الأخلاق والفضائل وغرسها في نفوس الأطفال والنشء.

حملة جديدة بعنوان «أخلاقنا الجميلة»

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت حملة جديدة بعنوان «أخلاقنا الجميلة» تنفذ على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية كاحترام الكبير وحسن الجيرة والمعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها، أن الحملة تنطلق على عدة مراحل عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.