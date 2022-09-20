تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر في القاهرة

يبحث الكثير من طلاب الأزهر، عن تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة، بعد إعلان جامعة الأزهر، صباح اليوم، تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022- 2023.

تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة

ومع ظهور تنسيق الجامعات والمعاهد، يبحث طلاب الأزهر، عن تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة، وكذلك أولياء الأمور، من أجل التقديم لأبناءهم في المعهد، بعد ظهور نتائجهم.

وجاء تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة لعام 2022 بالنسبة المئوية، والدرجات، كالآتي:

نتيجة تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة

ظهر تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة، ليستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 566 درجة، ونسبة مئوية 87.08%.

ومنذ إعلان جامعة الأزهر، صباح اليوم، تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، يتساءل عدد كبير من طلاب الأزهر على تنسيق معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم البنين بالقاهرة، وهو ما تقدمه «الوطن»، ضمن تغطيتها الخاصة لتنسيق جامعات ومعاهد الأزهر.

تنسيق الأزهر 2022

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق الأزهر 2022 للمرحلتين الأولى والثانية للطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية، وبلغ فيها الحد الأدنى لكليات الطب 616 درجة أي نحو 94%، بينما كليات الهندسة 584 أي حوالي 90%.

ووحدت جامعة الأزهر في نتيجة تنسيق عام 2022، القبول بكليات القمة العلمية المتناظرة بالقاهرة والأقاليم وبين البنين والبنات، إذ أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وجه بزيادة أعداد الطلاب بالقطاع الطبي والهندسة، مع ارتفاع الحد الأدنى بكليات أصول الدين، ليصل إلى ما يزيد عن 58%، بينما اللغة العربية لأكثر من 55%، أما الشريعة والقانون لأكثر من 69%.

وكشف داود، عن تنسيق كليات القسم العلمي بنين، وجاءت من بين الحدود الدنيا للقبول كالتالي: كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، وكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، بينما اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%.