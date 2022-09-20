نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2022.. إليك الكليات والمعاهد المتاحة في البحيرة

أعلنت جامعة الأزهر، قبل قليل، عن تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، وفيما يلي نعرض كليات جامعة الأزهر للبنات والبنين فرع دمنهور بمحافظة البحيرة، طبقا لمكتب التنسيق.

تنسيق كليات جامعة الأزهر فرع دمنهور بنات

وجاء تنسيق كليات جامعة الأزهر فرع دمنهور الخاصة بالبنات بمحافظة البحيرة كالآتي:

- الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة شعبة أصول الدين

حد أدنى انتساب أدبي 406.00

حد أدنى انتظام أدبي 433.00

حد أدنى انتساب علمي 345.00

حد أدنى انتظام علمي 446.00

-الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور شعبة الشريعة الإسلامية

حد أدنى انتساب أدبي 411.00

حد أدنى انتظام أدبي 450.00

حد أدنى انتساب علمي 356.00

حد أدنى انتظام علمي 390.00

-الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور شعبة اللغة العربية

حد أدنى انتظام علمي 376.00

حد أدنى انتساب علمي 365.00

حد أدنى انتظام أدبي 426.00

حد أدنى انتساب أدبي 397.00

- الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور بحيرة شعبة الشريعة والقانون

حد أدنى انتظام علمي 522.00

حد أدنى انتساب علمي 453.00

حد أدنى انتظام أدبي 509.00

حد أدنى انتساب أدبي 454.00

فيما جاء تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين فرع دمنهور كالآتي:

- اللغة العربية بإيتاي البارود تخصص عام

حد أدنى انتظام علمي 341.00

حد أدنى انتساب علمي 404.00

حد أدنى انتظام أدبي 321.00

حد أدنى انتساب أدبي 336.00

- اللغة العربية بإيتاي البارود شعبة التاريخ والحضارة

حد أدنى انتظام علمي 342.00

حد أدنى انتساب علمي 344.00

حد أدنى انتظام أدبي 315.00

حد أدنى انتساب أدبي 340.00

-الشريعة والقانون دمنهور شعبة

الشريعة والقانون

حد أدنى انتظام علمي 386.00

حد أدنى انتساب علمي 325.00

حد أدنى انتظام أدبي 348.00

حد أدنى انتساب أدبي 315.00

-معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بدمنهور بمصروفات

الحد الأدنى انتظام علمي 366.00

الحد الأدنى انتظام أدبي 357.00