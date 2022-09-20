لمدة يومين.. فتح باب تعديل بطاقات الترشيح لكليات الأزهر إلكترونيا

اعتمد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

أوضح رئيس الجامعة عقب الاعتماد أنه يجرى فتح باب تعديل الترشيح للطلاب والطالبات الجدد من خلال بوابة مصر الرقمية، موضحا أنه سيتاح أمام الطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقًا للحد الأدنى.

أضاف أن الطالب سيختار الكلية التي يريدها ويضغط تحويل، ويطبع بطاقة الترشيح، كما يتاح أيضا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين: الأولى والثانية خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه يجرى فتح باب تعديل الترشيح لمدة 48 ساعة من صباح يوم الخميس المقبل 22 وحتى مساء الجمعة المقبلة الموافق 23 سبتمبر 2022.

تنسيق كليات القسم العلمي بنين بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، تنسيق كليات القسم العلمي بنين، وجاءت الحدود الدنيا للقبول كالتالي: كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%.

ويأتى معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بالقاهرة فيقبل من 575 درجة بنسبة 88.46%، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بالقاهرة 566 درجة بنسبة 87.08%، وكلية الإعلام 499 درجة بنسبة 76.77%، وكلية التجارة بالقاهرة تخصص عام 471 درجة بنسبة 72.46%، وكلية الزراعة بالقاهرة تخصص عام 489 درجة بنسبة 75.23%، وكلية التربية بالقاهرة تخصص عام 379 درجة بنسبة 58.31 %، وكلية اللغة العربية تخصص عام 435 درجة بنسبة 53.08%.