مراكز شباب القليوبية تحتفل بعيد الأضحى بمسابقات وتقديم هدايا للأطفال

بدأ مركز شباب مدينه القناطر الخيرية، في استقبال الأعضاء والمترددين على المركز للاحتفال بمظاهر العيد داخل مركز الشباب، حيث جرى فتح حمامات السباحة، ضمن احتفالات مراكز الشباب بعيد الأضحى المبارك.

كان الدكتور أشرف صبحىي، وزير الشباب والرياضة وجه وكلاء الوزارة المعنيين ومديري المديريات برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد.

أعضاء نادي التطوع يشاركون في تنظيم صلاة العيد

في سياق متصل، شارك أعضاء فريق نادي التطوع بمركز شباب أسنيت التابع لإدارة شباب كفر شكر، في مساعدة كبار السن بتوفير المقاعد لهم حتى يؤدون الصلاة بشكل مريح ، كما شاركوا في توزيع الهدايا على الأطفال.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في اجتماع سابق مع أعضاء أندية التطوع، إن أهدافهم تتحقق على أرض الواقع بالوجود في جميع فعاليات من أعياد ومهرجانات.

مبادرة العيد أحلى بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة

وفي مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بدأت فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، حيث وجه الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف الانشطة والفعاليات داخل مراكز الشباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإدخال البهجة والسرور على روادها ووجه بإطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، وتنفيذ يوم ترويحى والعاب ترفيهية وملاهي داخل مراكز الشباب.

وأشار الصبروط إلى أن محافظة رفعت حالة الاستعداد لاستقبال رواد مراكز الشباب خلال العيد وتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب المحافظة، مؤكدا استعداد المراكز بالأنشطة الترفيهية والرياضية للشباب والطلائع والتي تشمل تنس الطاولة والبلياردو وكرة القدم والملاهي والالعاب الإلكترونية .

وتشارك أيضًا فرق الجوالة وأندية التطوع بمراكز شباب القليوبية في مساعده كبار السن خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، وتوزيع هدايا عينية وبالونات لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال.

نادى التطوع بمركز شباب سنهرة يشارك الأطفال الاحتفال بالعيد

وشارك أعضاء فريق نادى التطوع بمركز شباب سنهرة التابع لإدارة شباب طوخ فى فرحة الأطفال في شوارع القرية بحلول عيد الاضحى المبارك، حيث تم توزيع الهدايا عليهم وبالمناطق المحيطة بالمركز لادخال البهجة والسرور بالعيد.