مراكز شباب القليوبية تتزين وتصنع الفارق في احتفالات العيد

تزينت مراكز شباب القليوبية، اليوم، في كرنفال احتفالي بقدوم عيد الفطر المبارك، واستعدت بكامل مرافقها وإمكاناتها للاحتفال، وسط توافد وإقبال كبير من المواطنين، في أجواء من البهجة والسعادة، تنفيذا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة لمشاركة المواطنين فرحتهم خلال أيام العيد.

مبادرة وزارة الشباب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة المعنيين ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

رفع درجة الاستعداد

طالب وزير الشباب والرياضة، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كل الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد، باعتبار تلك المراكز متنفسا شبابيا ورياضيا واجتماعيا للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، تزامنا مع قدوم عيد الفطر المبارك، مبادرة تحت عنوان «العيد أحلى بمراكز شباب حياة كريمة»، لمراكز وقرى المبادرة الرئاسية، إيمانا بدور مراكز الشباب فى مشاركة المواطنين احتفالاتهم فى كل المناسبات.

والجدير بالذكر، أن احتفالات القليوبية تضمنت ثلاث محاور رئيسية للاحتفال، لتشمل كل أنحاء المحافظة، أولها تنفيذ مبادرة وزارة الشباب والرياضة بمراكز شباب حياة كريمة، وتنفيذ المبادرات التى أطلقتها فرق الجوالة وأندية التطوع، واخيرا مجموعة من البرامج والأنشطة لتنفيذها بمراكز شباب المحافظة.

مبادرات نفذتها القليوبية

أما بالنسبة للمبادرات التي جرى تنفيذها على مستوى فرق الجوالة وأندية التطوع بمراكز شباب القليوبية، نفذ مركز شباب بيجام ومركز شباب مساكن إسكو ومركز شباب شبلنجة ومركز شباب قلما، العديد من المبادرات المجتمعية، ومنها مبادرة «توزيع أكياس الفرحة»، ومبادرة العيد فرحة، التي تهدف إلى توزيع هدايا رمزية، ومشاركة المواطنين فرحتهم فى الشارع.

وفى مبادرة جديدة من نوعها أطلق نادى التطوع وفرق الحوالة بمركز شباب مساكن إسكو مبادرة «إعادة التائهين والاسعافات الأولية للمصابين» والتى تم تنفيذها داخل حديقة الحيوان بالجيزة ومستمرة طوال أيام العيد وتهدف هذه المبادرة إلى تواجد فرق المتطوعين داخل الحديقة لمساعدة الاهالى فى العثور على أبنائهم بسبب التيه الذى قد يحدث نتيجة الازدحام وتردد المواطنين على الحديقة وعلى الجانب الآخر مساعدة المواطنين بالاسعافات الاولية اللازمة اثر حدوث اى تساقط أو اندفاع أثناء الازدحام

يذكر أن مراكز الشباب، شهدت اليوم توافدا وإقبالا كثيفا من المواطنين، ولاقت استحسانا الجميع، وأن تنفيذ هذه الفعاليات لا يقتصر على أول أيام العيد فحسب، بل يمتد طوال إجازة عيد الفطر المبارك، إيمانا من وزارة الشباب والرياضة بالدور المجتمعي لمراكز الشباب تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتصبح مراكز الشباب مراكز خدمة ومشاركة مجتمعية.