«الزراعة»: إنشاء مشروعات قومية لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة شهد مشروعات قومية عملاقة قامت بها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، إذ أنه له تأثير مباشر على الاقتصاد الكلي للدولة، وكذا التنمية المجتمعية بشكل عام.

إنشاء مشروعات عملاقة لاستيعاب العائدين

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن القطاع أكثر قدرة على جذب العمالة وإتاحة فرص عمل، وخلال الفترة الأخيرة، وفي ظل المتغيرات السياسية كان هناك كم كبير من العمالة التي كانت موجودة خارج مصر، وعادت مرة أخرى، وكان لا بد من إنشاء مشروعات عملاقة لاستيعاب هؤلاء العائدين.

استصلاح 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا

واستطرد: «مشروع الدلتا الجديدة فيه 2.2 مليون فدان بيتم العمل على استصلاحهم، وبنكون دايما محتاجين شركات للاستصلاح ولتجهيز الأرض والطرق والمياه، وكذا حفر الآبار وإنشاء محطات لمعالجة المياه، كل ده يخلق فرص عمل ويفتح آفاقا جديدة للتنمية داخل الدولة المصرية».

وأوضح أن عملية التنمية الزراعية تهدف إلى وجود تكامل مع مختلف القطاعات والمحافظات حتى تشعر المحافظات بعمليات التنمية: «ده بيحتاج استثمارات وشغل كبير وفرص كبيرة للاستثمارات موجودة في مثل تلك المشروعات».

وكرّم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مزارعي القمح الذين حققوا أعلى إنتاجية هذا العام، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، والمحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي.