إصابة 5 في تصادم 9 سيارات على طريق «الإسكندرية - الساحل الشمالي» (صور)

شهد طريق مفارق العجمي غرب الإسكندرية، والمتجه إلى الساحل الشمالي بعد كوبري الكيلو 21، منذ قليل، حادث تصادم 7 سيارات، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتسبب في توقف الطريق، وانتقلت مباحث المرور والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب وقوعه وملابساته.

سقوط حمولة رمل على سيارة

وأكد مصدر مسئول أن ذات الطريق شهد في نفس الوقت، سقوط حمولة سيارة نقل «قلاب رمل» على سيارة ملاكي عقب تصادمهما، ما أدى لإصابة شخصين ليصبح إجمالي عدد سيارات في الحادثين 9 سيارات و5 مصابين.

وتنشر «الوطن» صور حادث التصادم الأول للسيارات السبعة على الطريق المتجه من الإسكندرية للساحل الشمالي.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وجميع الخدمات الطبية الشاملة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.