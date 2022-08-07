إصابة 4 في حادث تصادم على «صحراوي الإسكندرية».. بقعة زيت السبب

أصيب 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة نقل محملة بالتنر بموتوسيكل على الطريق الصحراوي وسط الإسكندرية، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الأميري لتلقي العلاج فيما كثف حي وسط الإسكندرية المتابعة لإزاحة آثار التصادم والتأكد من عدم وجود تسريب للتنر.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي في الإسكندرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على كوبري أبو الخير اتجاه إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة برفقة عربات الإسعاف والحماية المدنية.

وبالمعاينة تبين وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بموتوسيكل، إثر وجود بقعة زيت بعد كوبري أبو الخير اتجاه إسكندرية الصحراوي، ما أسفر عن وقوع 4 مصابين.

وقالت عزة سعد رئيس حي وسط، إنه استجابة للبلاغ الوارد قد تابع اليوم، يحيى زكريا سكرتير عام الحي حادث اصطدام سيارة نقل بموتوسيكل، إثر وجود بقعة زيت بعد كوبري أبو الخير اتجاه إسكندرية الصحراوي.

نقل المصابين إلى مستشفى الأميري

وأضافت «سعد» في بيان، أن الحادث أسفر عن 4 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى الأميري، وتم إبلاغ الجهات المختصة، وتببن بالمعاينة بحضور إدارة الأزمات بالحي حدوث تصادم بين سيارة نقل محملة ببراميل تنر مع موتوسيكل، وحدوث 4 إصابات، وهم: سائق النقل والتباع، وسائق الموتوسيكل وشخص معه.

رفع السيارات وآثار الحادث وتسيير الطريق

وأكدت أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفي الأميري، والتأكد من عدم وجود تسريب للتنر، في تواجد مكثف لقوات الحماية المدنية، وتم رفع السيارات وآثار الحادث وتسيير الطريق.