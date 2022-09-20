يبحث العديد من طلاب الأزهر عن تنسيق معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، وذلك بعد إعلان جامعة الأزهر، صباح اليوم، تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023.

تنسيق معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم البنين بالقاهرة

ومع ظهور نتيجة تنسيق جامعات ومعاهد الأزهر 2022-2023، يبحث طلاب الأزهر عن تنسيق معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، وكذلك أولياء الأمور لتقديم أبناءهم للالتحاق به.

وجاء تنسيق معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، كالآتي: 566 درجة أي بنسبة مئوية 87.08 %، بحسب ما جرى الإعلان عنه بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023.

وأعلنت جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق الأزهر لعام 2022 للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية الأزهرية، إذ بلغ فيها الحد الأدنى لكليات الطب 616 درجة أي نحو 94%، بينما كليات الهندسة 584 أي حوالي 90%.

ظهور تنسيق معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم للبنين بالقاهرة

وكشفت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق عام 2022 عن القبول بكليات القمة العلمية المتناظرة بالقاهرة وباقي المحافظات وبين البنين والبنات، إذ أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر وجه بزيادة عدد الطلاب بالقطاع الطبي والهندسة، مع ارتفاع الحد الأدنى بكليات أصول الدين، ليصل إلى ما يزيد عن 58%، بينما اللغة العربية لأكثر من 55%، أما الشريعة والقانون لأكثر من 69%.

وكشف الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، عن تنسيق كليات القسم العلمي بنين، وجاءت من بين الحدود الدنيا للقبول كالتالي: كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، وكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، بينما اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%.