9 مشروعات غيرت مجلس قروي «كفر خزام» بديراموس.. صرف ومجمعات خدمية

مجلس قروي كفر خزام التابع لمركز ديرمواس في أقصى جنوب محافظة المنيا، يتزين بالعديد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير 192 قرية في المرحلة الأولى، داخل 23 وحدة محلية في 5 مراكز، كما تم إضافة 102 قرية في مركزي سمالوط وبني مزار.

مشروعات حياة كريمة داخل مجلس قروي خزام

1- إنشاء وحدة طب الأسرة بكفر خزام.

2- مجمع الخدمات بقرية كفر خزام وقد انتهى تشطيب المبنى بشكل تام.

3-الصرف الصحي داخل قرية كفر خزام حيث تجري أعمال شبكات الانحدار.

4-الوحدة الصحية بقرية نزلة سعيد وهي تتبع كفر خزام.

5- الصرف الصحي داخل نزلة سعيد حيث يجري مد شبكات الانحدار داخل القرية.

6- أعمال الصرف داخل قرية بني عمران حيث يجري أعمال مد شبكات الانحدار.

7- أعمال الصرف داخل قرية الحسايبة حيث يجري مد شبكات الانحدار.

8- الوحدة الصحية بقرية عزب التل.

9- مجمع الخدمات الزراعي لكفر خزام المقام بقرية منشأة سمهان.

الارتقاء بمستوى الأسر الأكثر احتياجا

واستقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد الجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء هشام محمد عبد السلام، رئيس جهاز تعمير الوادي، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بإدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإجمالي 102 قرية، حيث تهدف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

وراجع المحافظ، الخطة العامة للمركزين في كافة المشروعات التي سيجري العمل على تنفيذها، بمختلف القطاعات الخدمية، والتي تشمل توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، وذلك بهدف السعي الدائم لدفع معدلات الإنجاز، ومناقشة التحديات التي تواجه مسار التنمية الشامل، ولضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.