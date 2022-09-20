«المنيا الأهلية» تعلن الموعد الأخير لدفع مصروفات المقبولين بالجامعة

أعلنت جامعة المنيا الأهلية، بدء استلام مصروفات الدراسة، وأصول الأوراق وشهادات الثانوية العامة للطلاب المقبولين بكلية الصيدلة للعام الجامعي 2022-2023، بدءا من اليوم الثلاثاء حتى بعد غد الخميس، وحذرت إدارة الجامعة المتخلفين عن هذا الموعد من إلغاء قبولهم.

استلام الأوراق بالصالة المغطاة أمام كلية الفنون الجميلة

نشر المركز الإعلامي لجامعة المنيا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا جاء فيه: تتشرف جامعة المنيا الأهلية، أن تخبركم بأنه تمت الموافقة على قبولكم في كلية الصيدلة، وبناءا عليه، يتوجب حضوركم إلى مقر جامعة المنيا بالصالة المغطاة أمام كلية الفنون الجميلة وإحضار أصول الشهادات، وتسديد المصروفات المقررة للكلية، بدءاً من اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر وحتى الخميس 22 من نفس الشهر، ومن يتخلف عن الموعد المحدد سيتم إلغاء قبوله.

قبول طلاب حاصلين على شهادات عربية معادلة

كما أعلنت جامعة المنيا الأهلية، قبول 45 طالبا من الحاصلين علي الشهادات العربية المعادلة، وعددهم 37 طالبا، والدبلومة الأمريكية وعددهم 3 طلاب، ومدارس stem وعددهم 4 طلاب، وطالب واحد من مدارس ig.

وتقع جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، ومقامة وفق مواصفات الجامعات الذكية، وستبدء الدراسة بكلية الصيدلة برنامج الصيدلة Pharm – D بالعام الجامعي 2022/2023، وهي مقامة على مساحة 41.2 فدانا، بتكلفة 3.3 مليار جنيها في المرحلة الأولي، التي تضم المباني الإدارية والأكاديمية ومباني المعامل والورش.