أجهزة محافظة المنيا تجري بيانا عمليا لمواجهة آثار السيول والأمطار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، البيان العملي لمجابهة الأزمات وأخطار السيول، والذي تنفذه المحافظة بمشاركة كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية، وتضمن ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتفقد محافظ المنيا لطابور الاصطفاف والتفتيش الفني للمعدات، للتأكيد على صيانة ورفع كفاءة القدرة التشغيلية للمعدات والمركبات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري بالمحافظة، لجاهزيتها في أعمال الإغاثة والتدخل السريع والتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

الاستعداد لمواجهة السيول والأمطار في الشتاء

أكد المحافظ، أن البيان العملي يهدف إلي تدريب كافة الأجهزة التنفيذية وتفقد المعدات للوقوف على جاهزيتها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، استعدادا لموسم الشتاء للحد من أخطار السيول والأمطار.

وأضاف المحافظ، أن التدريب يعد هو السبيل الوحيد لصقل المهارات وتنميتها عند حدوث الأزمة لا قدر الله ، موضحًا أن أمن وحماية المواطنين هي مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا مما يتطلب الاستعداد المبكر وتضافر كافة جهود وامكانيات الجهات التنفيذية.

تطهير مخرات السيول

وأوضح المحافظ، أنه عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات لوضع الخطط والاستعداد لقدوم فصل الشتاء، حيث تم تطهير مخرات السيول وصيانة شبكات وأغطية الصرف الصحي وصيانة أعمدة الانارة وتجهيز كافة المعدات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما شهد المحافظ المرحلة الثانية للبيان، والتي تضمنت انتشال سيارة جرفتها مياه السيول داخل مخر سيل، بهدف صقل مهارات الأجهزة التنفيذية والارتقاء بمستوى أدائهم وتنسيق الجهود والتعاون المشترك لمجابهة أخطار وتهديدات الأمطار والسيول بالمحافظة، وتضمنت المرحلة الثالثة للبيان العملي، متابعة أعمال سحب تجمعات المياه الناجمة عن الأمطار أسفل كوبري النيل، حيث جرى تدريب الأجهزة التنفيذية على أعمال التدخل السريع والتعامل الفوري مع حالات تراكمات مياه الأمطار والسيول.

ووجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق فيما بينهم لسرعة الاستجابة في وقت الطوارئ من خلال فتح غرف العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتحيته، لكافة الجهات المشاركة في البيان العملي لمجابهة الأزمات والذي يعتبر نموذجًا واقعيًا وكاشفًا عن قدرات الأجهزة الفنية والتنظيمية ورسالة طمأنة لأهالي المنيا والاستعداد الدائم والمستمر لحمايتهم من الأخطار الطبيعية.