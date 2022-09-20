إصابة 15 إثر انقلاب ميكروباص بـ«الصحراوي الغربي» في المنيا بسبب السرعة

أصيب 15 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، بسبب السرعة الزائدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقل جميع المصابين وبينهم طفلان إلى مستشفى مغاغة العام.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مغاغة، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص أجرة علي الطريق الصحراوي الغربي قبلي قرية برطباط.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة

انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية ورجال البحث الجنائي، وتبين بالفحص والمعاينة وإجراء التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا، ووقع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة، ورفع رجال إدارة المرور آثار الحادث لتسيير حركة السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

التحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت إصابتهم بين كسور وكدمات وجروح طفيفة وسحجات بأنحاء الجسم، وتم التحفظ على السائق والسيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهدت المنيا عصر أمس الإثنين، حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قرية دلجا بمركز ديرمواس في أقصى جنوب المحافظة بسبب إنفجار أحد الإطارات الأمامية، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 بينهم 4 في حالة غيبوبة تامة، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وجميعهم عمال من مركز القوصية بمحافظة أسيوط وكانوا عائدين من القاهرة.