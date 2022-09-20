بوسي ونرمين الفقي وعمرو الليثي أول الحضور بعزاء زوجة خالد زكي

بدأ منذ قليل، عزاء زوجة الفنان خالد زكي في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ اللحظات الأولى، لتقديم واجب العزاء والوقوف بجانب الفنان خالد زكي.

وصلت الى عزاء زوجة الفنان خالد زكي، الفنانة بوسي أرملة الراحل نور الشريف، ونرمين الفقي والإعلامي عمرو الليثى، والإذاعي كريم كوجاك، والفنان إيهاب فهمي.

وصل الفنان خالد زكي لمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، منذ قليل لتلقي عزاء زوجته التي وافتها المنية الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

بكاء خالد زكي

وتصدر خالد زكي الترند بعد مشاهد بكاؤه في الجنازة، التي أقيمت بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

يذكر أن زوجة الفنان خالد زكي، كانت توفيت صباح الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما كشف الفنان خالد زكي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وتم تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود.