السيطرة على حريق في 4 منازل وحوش للماشية بسوهاج دون خسائر بشرية

شهد مركز دار السلام، شمال شرق محافظة سوهاج، اندلاع النيران في منزل وحوش للماشية وامتد لـ3 منازل مجاورة مشيدة بالطوب الأبيض «البلوك»، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخطار بحريق منازل في دار السلام

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم سرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في عدد من المنازل ناحية قرية نقنق دائرة المركز، وامتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اندلاع حريق في منزل مشيد بالطوب الأبيض «البلوك» وحوش ماشية ملاصق له ملك المدعو «ا. م»، عامل ويقيم بذات الناحية، وامتدت النيران إلى 3 منازل ملاصقة مشيدة بالطوب الأبيض ومكونة من طابق واحد، وغير مأهولة بالسكان.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بمعاونة الأهالي، دون حدوث أية إصابات خسائر في الأرواح، بينما انحصرت التلفيات الناتجة عن الحريق في احتراق كمية من الغلال والتبن وجذوع النخيل ونفوق عدد من الطيور، دون حدوث أية خسائر بشرية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.