تاج الدين: دراسات إنشاء مجمع الأطراف الصناعية جاهزة.. ونختار أفضل الأماكن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إن الدراسات التي أُجريت قبل إطلاق المجمع الطبي العملاق لصناعة الأجهزة التعويضية في مصر استمرت لسنوات عديدة وتمت بعمق شديد.

أوضح «تاج الدين»:«احنا تعمقنا في الموضوع للقدرات العالمية والمحلية من أجل الوصول لأفضل ما يمكن توفيره للإنسان في هذا الشأن».

تاج الدين: اختيار أفضل الأماكن لإنشاء المشروع

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كافة الأجهزة والوزارات المعنية ستكون مشتركة في المجمع الصناعي لصناعة الأجهزة التعويضية في مصر، وسيتم اختيار أفضل الأماكن لإنشاء المشروع، «انتهينا من الدراسات جميعا».

توفير أحدث الأطراف الصناعية للإنسان المصري

واستطرد: «فيه 60 معيارًا عالميًا لصناعة الأطراف الصناعية، وعرضناها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير تلك الأجهزة والتعامل معها وكذا المرضي.. الإنسان اللي يحتاج أجهزة تعويضية يكون في حاجة ماسة للدعم النفسي، ويحتاج لفريق عمل، ومن يتعامل مع هذا القطاع كل أجهزة الدولة بلا استثناء سواء الطبية أو النفسية أو العلاج الطبيعي أو الطب الطبيعي، وكذا الكوادر البشرية المسؤولة».

وأوضح مستشار الرئيس أن الدولة عقدت العزم على إنشاء مجمع أو كيان طبي ضخم يستطيع توفير أحدث الأطراف الصناعية ذات التكنولوجيا العالية للإنسان المصري «العلم يتطور بخطوات سريعة ومفزعة، ومستقبلا يقدر الشخص يحس بهذا الطرف الصناعي ويتعامل به بشكل اعتيادي مع البشر».