تخصصات جديدة بالتعليم الفني.. صيانة أطراف صناعية وتسمين حيوانات وتربية نحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنجازاتها في مجال تطوير التعليم الفني ، خلال عام 2021، خاصة ما يتربط بالتدريب المهني وربطه بسوق العمل لإمداد مشروعات الجمهورية الجديدة بالعمالة الفنية الماهرة والمدربة على أعلى مستوى.

إنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم مواصلة العمل على تطبيق وتوسيع نطاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ بلغ عدد المدارس العاملة بنظام التكنولوجيا التطبيقية 27 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2022/2021، وتكثف الوزارة جهودها بالتعاون مع الشركاء الصناعيين للوصول إلى 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، مع التركيز على التخصصات الحديثة والنادرة والمطلوبة في سوق العمل.

وأشارت الوزارة، إلى استحداث تخصصات ومهن مطلوبة ومناسبة بالمدارس الفنية واستصدار القرارات الوزارية والقواعد المنظمة اللازمة لذلك، ومثال ذلك استحداث برامج (فني مراعي بمحافظة مطروح، وفني انتاج محاصيل الخضر، وفني تسمين حيوانات اللحم والدجاج بالمدرسة الثانوية الزراعية التأهيلية بمركز إصلاح وتأهيل البدء في تطوير تخصص الاجهزة التعويضية الموجود حاليا بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بنين، وادي النطرون، وفني تربية النحل وديدان الحرير بمحافظة الوادي الجديد).

تجميع وتركيب وصيانة الأجهزة التعويضية

كما تم استحداث تخصص فني تجميع وتركيب وصيانة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية في 6 مدارس بمحافظات (القاهرة - الجيزة - شمال سيناء - مطروح - أسوان - الدقهلية)، واجتماع اللجنة الفنية الخاصة بإعداد إطار برنامج (فني تجميع وتركيب وصيانة الاجهزة التعويضية والأطراف الصناعية).

وأضافت وزارة التعليم، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجمعية التعاونية الانتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات؛ لإنشاء مدرسة إحياء التراث للفخار والخزف، بقرية قواخير الفسطاط بنظام السنوات الثلاث بمحافظة القاهرة .

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى عقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة المصرية للصناعات الإلكترونية المتطورة بشأن إنشاء مدرسة «فيوتك» الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.