مصرع شاب أسفل عجلات قطار في التل الكبير بالإسماعيلية

لقي شاب في العشرينيات من عمره، مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمنطقة عزبة توفيق التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجثمان إلى مشرحة مستشفى حميات التل الكبير لحين إخطار النيابة العامة وانتهاء التحقيقات في الواقعة.

إخطار بمصرع شاب أسفل قطار

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد دهس قطار لشاب يدعى «أحمد صقر» على مزلقان عزبة توفيق قرب التل الكبير، وانتقل ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث لفحصها للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث ومعاينة الجثمان.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى ثلاجة مستشفى حميات التل الكبير لحين انتهاء التحقيقات.

التحريات الأولية: لا شبهة جنائية في الحادث

وأكدت المصادر الأمنية على عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين معاينته من مفتش الصحة وتأكيد سبب الوفاة وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه.