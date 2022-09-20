فتح طريق «الإسكندرية - الساحل الشمالي» بعد رفع آثار تصادم 9 سيارات

قال مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية إنه جرى إزالة آثار حادث تصادم 7 سيارات في الكيلو 21 على طريق الإسكندرية المتجه إلى الساحل الشمالي، وتم فتح الطريق وتحقيق السيولة المرورية، بالتنسيق بين حي العجمي وبرج العرب، من خلال لجنة مشتركة، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى برج العرب المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وجار استكمال الخدمات الطبية العاجلة لهم حتى التماثل للشفاء.

تصادم سيارتين «نقل» و«ملاكي»

وشهد نفس المكان وقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرمال مع أخرى ملاكي، ما أدى لوجود خسائر في السيارات وإصابة شخصين.

الشرطة تعاين الطريق

وانتقلت مباحث المرور بالإسكندرية وشرطة تأمين الطريق إلى موقعي الحادثين، وجرت المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادثين والكشف عن ملابساته وحصر الخسائر في السيارات وسماع أقوال شهود العيان والمصابين، ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرير محضرين بالواقعتين.