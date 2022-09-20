وصول محمد هنيدي وميرفت أمين ودنيا سمير غانم لعزاء زوجة خالد زكي «صور»

يتوافد الفنانون على عزاء زوجة الفنان خالد زكي، الذي بدأ منذ قليل في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ووصل إلى عزاء زوجة الفنان خالد زكي، كل من محمد هنيدي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، ماجدة زكي، أحمد بدير، إدوارد، أحمد فتوح، محمد الصاوي، جمال سليمان، ريهام عبدالغفور ودنيا عبدالعزيز.

عزاء زوجة الفنان خالد زكي

وحرص كل من الفنانة بوسي أرملة الراحل نور الشريف، ونرمين الفقي، والإعلامي عمرو الليثي، والإذاعي كريم كوجاك، والفنان إيهاب فهمي، على التواجد مع بدء العزاء، وقدموا واجب العزاء للفنان خالد زكي.

وفاة زوجة الفنان خالد زكي

وغيب الموت، زوجة الفنان خالد زكي، صباح يوم الأحد الماضي، وجرى تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود، وسط حالة من الانهيار بدا عليها زوجها، حزنا على رحيل رفيق مشواره.