تعليم أسوان توجه أولياء الأمور بتوفير أدوات تعقيم للوقاية من كورونا

طالب قيادات التربية والتعليم بأسوان من أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدارس أسوان الحفاظ على صحة أبناءهم بتوفير بعض الأدوات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كحول ومناديل وصابون متطلبات الدراسة بأسوان

وقالت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عبر صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء البيان التالي «عزيزي ولي الأمر نرجو منك التكرم بمساعدة المدرسة للحفاظ على صحة ابنك بتوفير الآتي: كمامتين طبيتين، وزجاجة مياه صالحة للاستخدام، بالإضافة لكيس جل معقم أو كحول، وعلبة مناديل، وصابون، مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي صحي وآمن».

لجنة لتفقد مدارس نصر النوبة

وقامت لجنة المتابعة برئاسة عادل مختار مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية بجولة تفقدية لـ17 مدرسة داخل إدارة نصر النوبة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لمتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد في إدارات أسوان الـ5 «أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو»، وأشادت اللجنة بمدارس الجنينة والشباك الابتدائية لاستعدادها بشكل كبير لبدء العام الدراسي رغم وجود بعض الملاحظات، والتي تعمل إدارات المدارس على تلافيها وحلها كاستكمال تقليم أشجار الفناء وأعمال النظافة.

وتواصل اللجان أعمالها خلال الأيام القادمة لجميع الإدارات للتحقق من مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي وتطبيق المعايير المعلنة ضمن رؤية مديرية التربية والتعليم بأسوان للعام الدراسي 2021/2022.