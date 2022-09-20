نبيلة عبيد تشيد بمبادرة أخلاقنا الجميلة: «يا ريت نرجع لقيمنا الحلوة»

تفاعل الجميع مع المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت عنوان «أخلاقنا الجميلة»، التي تؤكد على الأخلاق التي تربينا عليها، وأمرت بها جميع الأديان السماوية كاحترام كبار السن وحسن التعامل مع الجيران وغيرها.

وكان من أبرز المتفاعلين مع المبادرة الفنانة نبيلة عبيد، التي عبرت عن سعادتها الكبيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقالت إنها سعيدة للغاية بأن يتم الالتفات إلى هذا الأمر، وإطلاق مبادرة خاصة لتشجيع الناس على هذا.

نبيلة عبيد تدعم مبادرة أخلاقنا الجميلة

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد: «يا ريت كل الناس تعمل كدا ونرجع لأخلاقنا الحلوة اللي اتربينا عليها واللي اتعرف بها المصريين والناس تاخد بالها من كل حاجة بتعملها».

وأشارت إلى أن التليفزيون لا بد أن يلعب دورا في هذا الأمر؛ لأنه الأكثر تأثيرا على الجمهور، قائلة: «محتاجين نقدم كل الحاجات الكويسة اللي بتشجع الناس على أن أخلاقهم تبقي حلوة وترجع زي زمان».

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين دعموا مبادرة أخلاقنا الجميلة؛ من بينهم إلهام شاهين.