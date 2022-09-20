«مصر أكتوبر»: تواصنا مع الشباب لإعداد أجندة المشاركة في الحوار الوطني

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، إنها أول امرأة تتولى رئاسة حزب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى التواصل مع شباب المحافظات لإعداد أجندة المشاركة بالحوار الوطني.

وأشارت إلى أن المجتمع الخارجي فوجئ برئاستها لحزب سياسي في مصر، «بدأت طريقي من سنين، وكسبت ثقة أعضاء الحزب، وشباب كتير منهم كانوا عازفون عن العمل السياسي، وحقننا طفرة من خلال إعادة هيكلة الحزب على مدار عام».

توقيت الحوار الوطني

وأوضحت «مديح» خلال استضافتها ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عصر التكنولوجيا وسرعة انتقال المعلومات أصبح ضرورة يجب مواكبتها من الجميع، خاصة الشباب، مضيفة أن الحوار الوطني جاء في توقيت سياسي مهم، وسبقه إطلاق الرئيس لعام المجتمع المدني تمهيدا للحوار الوطني الذي ضم مؤسسات المجتمع المدني على طاولته.

مصر أكتوبر» يستقبل رؤى الشباب ومقترحاتهم

وأشارت الدكتورة جيهان مديح إلى أن المجتمع المدني مكون من أحزاب وجمعيات وكيانات شبابية، وجيعهم شركاء في الحوار الوطني من أجل الوصول لمختلف وجهات النظر والآراء وحل المشكلات المطروحة في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني طالب الأحزاب بالتواصل مع الكيانات الشبابية والجمهور بشكل عام في المحافظات، وبدأ حزب «مصر أكتوبر» ذلك باستقبال أكبر عدد من الشباب للاستماع لمشكلاتهم والحلول من وجهة نظرهم، ومن ثم نقلها لمجلس الحوار الوطني.

لجنة للبورصة في الحوار الوطني

وطالبت رئيس حزب مصر أكتوبر، بوجود لجنة مختصة بالبورصة في لجان الحوار الوطني، نظرا لأن البورصة هي أكبر ساحة للاستثمار غير المباشر وجاذبة للاستثمار الأجنبي بشكل أساسي في حال العمل عليها بتركيز، مؤكدة ضرورة تغيير الصورة المعتادة عن البورصة، فهي ليست ساحة للمضاربة، وإنما هي سبيل لزيادة الاحتياطي النقدي، ومن خلال طرح الاكتتابات للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة تتحقق الوفرة الاقتصادية.