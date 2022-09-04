نائب رئيس حزب مصر أكتوبر: أولوياتنا دعم الاقتصاد وتمكين الشباب والمرأة

قال الدكتور محمد بدران، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام، إن الحياة السياسية في مصر لا تحتاج إلى أحزاب جديدة، ونسعى أن يكون حزب مصر أكتوبر إضافة ونموذجا مختلف، ونستهدف في الأساس بناء الإنسان ودعم الشاب المصري، إضافة إلى دعم القيادة السياسية ومؤسساتت الدولة بشكل فعال في بناء الجمهورية الجديدة.

التمكين للمرأة والشباب

وتابع «بدران» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» قائلا: «إن ترأس الحزب امرأة وتولي الشباب قيادة الحزب وتمكينه في إدارة الحزب بشكل كامل، يتوافق مع توجهات القيادة السياسية وذلك بعدما أعلن الرئيس السيسي في قمة الأمن والتنمية أن الدول المتقدمة المعاصرة ستقوم على تمكين المرأة أو الشباب ونسعى أن نكون هذا النموذج».

وأكد «بدران» أنه لا أساس لاختيار أي قيادة داخل الحزب في أي منصب سوى الكفاءة، ونسعى لتأسيس مؤسسة اقتصادية تدعم الحزب وتغطي فاعلياته يعمل بها عدد كبير من شباب الحزب ونشارك بها في مشروعات وطنية طبقا للوائح والقوانين.

وشدد على سعي الحزب لتمكين الشباب اقتصاديا وتوفير حياة جيدة لهم: «سنعتمد على التواصل التكنولوجي والتحول الرقمي في إدارة الحزب، وستقوم أغلب الاجتماعات وتسليم المهام والتقييم بشكل إلكتروني دوري، وذلك لحل أي مشكلة تخص التواصل بين القيادات وأعضاء الحزب».

دعم الاقتصاد

و عن أولويات الحزب أكد «بدران» أن أولويات الحزب دعم الاقتصاد وريادة الأعمال وتجديد الخطاب الديني وزيادة الوعي والتغير المناخي، والتعليم الفني والتدريب والتعليم المستمر، كما سيتم إعداد لائحة تعبر عن طموح شباب حزب مصر أكتوبر وسيتم اختيار مرشحينا بأي استحقاق انتخابي بناء على انتخاب أعضاء الحزب لهم».

واستكمل قائلا: «وصلنا لأكثر من 5000 عضو تنظيمي سيبدأون في تشكيل أمانات الجمهورية والانتهاء منها خلال أيام».

واختتم «بدران» تصريحاته مؤكدا أن الرئيس السيسي نابعا من نبض الوطن ولا يحتاج لدعم شخصي لأن مصلحته من مصلحة الوطن، وسندعمه باستنفار القيم داخل الشباب والمواطنين وتتمثل في الحق والعدل والعمل والصدق والإخلاص وقيمة الوقت.

وأنتج حزب مصر أكتوبر فيديو جديد بمناسبة الانطلاقة الثانية للحزب، بعد تولي الدكتورة جيهان مديح، رئاسة الحزب، وتولي الدكتور محمد بدران، منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، استعرضا فيه أولويات الحزب، وسبب الانطلاقة الجديدة للحزب وأهم الملفات التي سيعمل بها الحزب الفترة القادمة.