«مصر أكتوبر» يشيد بقرارات الرئيس: الدولة حريصة على بناء الجمهورية الجديدة

ثمن حزب مصر أكتوبر قرارات العفو الرئاسي، التى يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وآخرها القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022، الصادر بالعفو عن 7 أشخاص من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

إشادة بتفعيل لجنة العفو الرئاسي

وأشاد الحزب في بيان، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي فى مايو الماضي و التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب.

وتابع: نقدر جهود أعضاء اللجنة التى تتسع قاعدة عملهم يوماً بعد يوم بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

الجمهورية الجديدة

وأشار الحزب إلى أن الدولة بهذا الإجراء المستمر تؤكد أنها كانت حريصة على مشاركة جميع المصريين فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف: فالجمهورية الجديدة تمضى قدمًا نحو حقوق الإنسان، وتحاول جاهدة لزيادة مساحة الديمقراطية وتتمسك بالحريات وتسعى لمشاركة الجميع فى بناء الوطن