مقرر مساعد «محليات الحوار الوطني»: نسعى للقضاء على الفساد وتطوير المدن

قال النائب علاء عصام المقرر المساعد للجنة المحليات بـ«الحوار الوطني» وعضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يعد بداية طريق مصر نحو الجمهورية الجديدة، وفيها ستكون المحليات هي عصب الجمهورية، وسيجري تناول ذلك الجزء عبر تبني رؤية واسعة وشاملة للرقابة الشعبية المحلية والقوى السياسية، من أجل القضاء على الفساد لتطوير المدن والمراكز والقرى.

عصام: نسعي للوصول لحالة توافق بين المشاركين في الحوار بنسبة 80%

وأضاف «عصام»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن دوره في الحوار الوطني يعتمد على الاستماع للخبراء والقوى السياسية لأن الحوار الوطني يسعى للوصول إلى حالة من التوافق بين المشاركين قد تصل لـ80%.

عصام: الحوار الوطني يجرى بين الأحزاب والمتخصصين والحكومة

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب تؤمن بأن الحوار الوطني سيتم بدون مشروطية سياسية، وفيه سيدخل الجميع الحوار بعد الاتفاق على شكله ومضمونه وطريقته، مشيرا إلى أن الأحزاب والقوى السياسية تتنافس فيما بينها بالأفكار، وسيكون الحوار الوطني حوارا بين الأحزاب والمتخصصين والحكومة.

وأكد أن الحوار الوطني يجب وضع خطه له تكون طويلة المدى بكل اللجان التي انبثقت عنه، وصولا لرؤية مصر 2030، للمساهمة في تحديث تلك الخطة، «حالة التحديث سيكللها الحوار الوطني من أجل النهوض بالدولة المصرية».