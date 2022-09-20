صاحب مخزن ينهي حياة عامل لشكه في سرقة 20 ألف جنيه بمدينة أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على صاحب مخزن خردة بمدينة أكتوبر، وذلك على خلفية اتهامه بقتل عامل إثر الاعتداء عليه بالضرب وتقييده بحبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع المجني عليه

وتلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وإصابته بجروح وكدمات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للانتقال لمكان البلاغ للتأكد من صحة الواقعة.

المتهم اعتدى على الضحية بالضرب

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تورط صاحب مخزن خردة في قتل المجني عليه، حيث قيده بحبل داخل المخزن واعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، لشكه أن القتيل وراء سرقة 20 ألف جنيه، وكان يحاول إجباره على رد النقود إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

القبض على المتهم

وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان تواجد المتهم والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

الرأي القانوني في الواقعة

وقال منتصر البدراوي، المحامي والخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مقتل عامل بأكتوبر على يد صاحب مخزن خردة تعد جريمة قتل عمد، وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة التي قررت حبس المتهم بذات التهمة.

وأوضح الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنه وفقا لقانون العقوبات المصري، فإن عقوبة القتل العمد هى الإعدام شنقاً إذا ما استخدمت المحكمة الشق المشدد في العقوبة.