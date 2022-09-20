حادث مفارق طريق العجمي بالإسكندرية.. تصادم 7 سيارات وإصابة 4 أشخاص

وقع حادث مفارق طريق العجمي، منذ قليل، بعدما اصطدمت 7 سيارات نقل وملاكي وأجرة غرب الإسكندرية في اتجاه الكيلو 21 بطريق «الإسكندرية - مطروح» الساحلي، وتسبب الحادث في شلل مروري استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة لحين رفع السيارات ونقل المصابين.

وبدأت واقعة حادث مفارق طريق العجمي بتلقي قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بمفارق طريق العجمي المتجه إلى الكيلو 21، ووجود مصابين.

تصادم سيارات بطريق مفارق العجمي

وانتقل إلى موقع حادث مفارق طريق العجمي في محافظة الإسكندرية ضباط مباحث القسم وقوات من إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف، عقب ورود البلاغ، وتبين من الفحص تصادم 7 سيارات، بينها سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالرمال.

نقل مصابي حادث مفارق العجمي للمستشفي

وتمكن رجال الإسعاف من نقل 4 المصابين من موقع حادث مفارق طريق العجمي إلى مستشفى العامرية، ولم يسفر الحادث عن أي حالة وفاة رغم كثرة السيارات وشدة الاصطدام.

وبعد نقل المصابين سريعا تم رفع السيارات بالتعاون بين حي العجمي والعامرية أول ومرور الإسكندرية، وفتح الطريق وعودة الحركة المرورية بشكلها الطبيعي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

جدير بالذكر، أنه من النادر وقوع حوادث سير على هذا الطريق، لذا فوجئ أهالي وسكان المنطقة المحيطة بهذا الحادث الكبير من خلال تصادم 7 سيارات، وتمثلت الخسائر في تهشمها، وإصابة 4 أشخاص.