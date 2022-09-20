هبة القدسي: أمريكا تسعى لإعادة تشكيل مجلس الأمن بسبب روسيا

قالت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط في «واشنطن»، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دق اليوم ناقوس الخطر مما يحدث من أزمات متلاحقة ومتعددة بسبب الحرب الروسية مثل أزمة الغذاء، ونقص المحاصيل الزراعية، خلاف التغيرات المناخية التي أدت لشح المياه، موضحة أن أنطونيو حذر من شتاء الغضب، بسبب وجود أزمات متلاحقة حول العالم، بصورة تعجز الأمم المتحدة عن حلها، فهناك تحذيرات أممية من معاناة ملايين البشر خاصة في الدول الإفريقية من الجوع.

مشكلة في هيكل الأمم المتحدة

وأضافت «القدسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN»، أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى وجود مشكلة في هيكل الأمم المتحدة، وهو ما تروج له الولايات المتحدة في الأيام الماضية لإعادة تشكيل مجلس الأمن الدولي الذي يتكون من 5 دول دائمة العضوية، و10 متغيرة، موضحة أن سبب رغبة أمريكا في إعادة هيكلة مجلس الأمن، هو قيام روسيا بمنع صدور أي قرار أممي يدينها من مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت مدير مكتب الشرق الأوسط في «واشنطن»، أن الولايات المتحدة تريد إعادة هيكلة مجلس الأمن لتقويض موقف روسيا بصورة كبيرة، ولكن هذا الأمر يثير موسكو وبكين.

إنتاج العالم من الغذاء يقدر بـ4 مليارات طن

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن منظمة الفاو العالمية تحدثت عن أن إنتاج العالم من الغذاء يقدر بـ4 مليارات طن، ونسبة الهدر تصل للثلث: «ثلث إنتاج العالم من الغذاء مصيره سلة القمامة»، كما أن 1.3 مليار طن من الغذاء تهدر سنويًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك 14% من الغذاء تهدر منذ الإنتاج حتى نقل الغذاء إلى المتاجر، و17% من الغذاء يُهدر في المنازل، مؤكدًا أن قيمة الطعام المهدر عالميًا 2.3 تريليون دولار، وهذا الرقم يكفي لإطعام أربعة أضعاف الجوعى في العالم أجمع.

عدد الجوعى في العالم يقدر بـ850 مليون شخص

وأوضح الإعلامي، أن عدد الجوعى في العالم يقدر بـ 850 مليون شخص، لذلك يجب على العالم عليه أن ينتبه، ويناقش قضية اهدار الطعام الذي إذا ما تم الحفاظ عليه، لأطعمنا 850 مليون مواطن من الجوعى حول العالم، كما أن هذا الطعام يزيد من نسبة الانبعاثات الكربونية نتيجة تحلله، ويقع في المرتبة الثالثة عالميًا في زيادة الانبعاث الحراري، كما أن الصين هي الدولة الأولى في إهدار الطعام بنسبة 91 مليون طن، والهند بنسبة 68 مليون طن، واليابان 8 ملايين وفرنسا 5 ملايين طن، وروسيا 4 ملايين طن، والمواطن في الشرق الأوسط يهدر بـ250 كيلو طعام سنويًا في المتوسط.