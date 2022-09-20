مستشار الرئيس: توطين صناعة الأطراف الصناعية تدرس بعناية من السيسي

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية، إذ ذكر أن التوجيه بتوطين هذه الصناعة بأعلى مستوى شيء رائع للغاية، وبإذن الله يكون لهذا الأمر مردود كبير، موضحًا أن مصر ترصد الأعداد التي في حاجة إلى أطراف صناعية، لمعرفة الاحتياجات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على «TeN».

الأطراف الصناعية يجب أن تشهد صيانة مستمرة

وأضاف «تاج الدين»، أن تصنيع الأطراف الصناعية، تشترك فيها الكثير من الجهات على مستوى الدولة، فالشخص الذي يفقد أحد أطرافه في حاجة إلى معالج نفسي ومعالج اجتماعي، لأن فقدان اليد أو القدم أو أحد الأطراف في حاجة إلى رعاية كبيرة من كل النواحي، كما أن الأطراف الصناعية يجب أن تشهد صيانة مستمرة، أو التغيير، وهذا الأمر عبارة عن عملية معقدة، وفي حاجة إلى كواد طبية مدربة على أعلى مستوى، مضيفًا أن فكرة توطين الصناعة خاصة بالرئيس، وتدرس بعناية شديدة.

السيسي أطلق العديد من المبادرات الصحية

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق العديد من المبادرات الصحية، ولعل أهم هذه المبادرات، مبادرة علاج المصريين من فيروس سي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة أدت لخفض نسبة الإصابة بفيروس C إلى المستويات العالمية، بعدما كنت القاهرة أعلى الدولة في انتشار الإصابة بهذا الفيروس، كما أن مصر قامت بأضخم عملية كشف مبكر على 50% من عدد سكان الدولة، لمعرفة مرضى الضغط والسكر وخلافه، وهذا الامر لم يحدث في العالم.

الدولة أنشأت مدينة الدواء في الخانكة

وأضاف «الديهي»، أن الدولة قامت بإعداد بنوك لتصنيع البلازما من مشتقات الدم بتوجيهات من الرئيس السيسي، «عيب، ميصحش دولة بحجم مصر تقوم باستيراد البلازما من الخارج»، فالدولة أنشئت مدينة الدواء في الخانكة خلال الفترة الأخيرة، ليس هذا فقط بل عملت على توطين إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج الأورام، مضيفًا أن الدولة تعمل على علاج الكثير من الأمراض التي توطنت في مصر خلال السنوات السابقة، وفي نفس الوقت إعداد صناعية أدوية قوية، وتطوير المستشفيات.