مستشار الرئيس للصحة يطمئن المواطنين بشأن «كورونا»: وضعنا جيد والإصابات قليلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن جائحة كورونا لم تنتهِ، وما زالت منتشرة حول العالم.

وطمأن تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، المواطنين عن موقف مصر من فيروس كورونا، موضحا: وضعنا جيد للغاية والإصابات قليلة جدا، وتقريبا لا توجد حالات تستقبلها المستشفيات أو الرعايات المركزة، ولكن لا يمكن أن نقول إن الفيروس انتهى، إلا عندما ينتهي الوباء عالميا.

ضعف جائحة كورونا حول العالم

وأشار إلى أنّ هناك عدة عوامل تسببت في ضعف جائحة كورونا على مستوى العالم أبرزها اللقاحات، لافتا إلى أن تغطية اللقاحات في مصر كبيرة، حيث حصل عدة ملايين على الجرعة الثالثة، كما أن بعض الفئات المستهدفة تحصل على الجرعة الرابعة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: العامل الثاني هو مرور الوباء بمراحل مختلفة وتغير المتحورات، وبخاصة أن المتحور الأخير أكثر ضعفا من سابقيه، والعامل الثالث هو الوعي الذي قلل من شدة الحالات وتداعياتها.

معايير إعلان انتهاء الوباء عالميا

وأكد تاج الدين، أن إعلان انتهاء الوباء يخضع لمعايير عالمية تحددها منظمة الصحة العالمية، حيث تشمل عدد الحالات التي أصيبت بالمرض حول العالم واستمرارية هذه الحالات، وفي نهاية المطاف يجتمع الخبراء ويؤكدوا أن المرض أصبح عاديًا كالأمراض المنتشرة أو الموسمية أو المتكررة.