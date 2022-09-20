العوضي: خروج 100 شاب وفتاة من السجون بعفو رئاسي خلال الـ 10 أيام الماضية

هنأ طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، 28 شابا وفتاة غادروا السجون اليوم، ضمن مبادرة العفو الرئاسي التي أطلقها رئيس الجمهورية، موضحا أن أكثر من 100 شاب وفتاة خرجوا من السجون خلال الـ10 أيام الماضية، بعد إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

العوضي: نشكر الرئيس السيسي على دعمه المستمر للجنة

وقدم «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «CBC»، الشكر لمؤسسة الرئاسة، والنائب العام، ووزارة الداخلية، ولجنة العفو الرئاسي: «نتوجه جميعا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للجنة، وكذلك نتوجه بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية، على جهودهما المشكورة لإنجاح عمل اللجنة».

العوضي: وزارة الداخلية أطلقت مبادرة فريدة

وأوضح أن وزارة الداخلية أطلقت مبادرة فريدة تمثلت في مهاتفة أهالي المفرج عنهم ليطلبوا منهم الحضور لبوابات السجن من أجل استلام أبنائهم، «دي مكنتش بتحصل قبل كده، وفي الحقيقة هي منظومة رائعة ومتكاملة».

وأكد أن الرئيس السيسي، وجه بتكليف اللجنة باستقبال شكاوى المعفو عنهم فيما يتعلق بالمعوقات التي يلاقونها بخصوص عودتهم إلى أعمالهم أو جامعاتهم: «فيه ناس كان عندها مشاكل إنها مش شغالة في شغل منتظم أو تم فصلهم من عملهم، وبقى عندهم مشكلة إنهم يلاقوا فرصة شغل».

وتابع: «إحنا بنفتح صفحة جديدة مع ولادنا، في مرحلة تاريخية معينة كان فيه حالة من الشد والجذب والاحتقان، أما الآن فمصر خرجت منتصرة في معركتها على الإرهاب وأعلنت إلغاء حالة الطوارئ وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعادت تفعيل لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى».