وصول حسني شتا ومصطفى أبو سريع للعرض الخاص لفيلم خرجوا ولم يعودوا

وصل منذ قليل، عدد من أبطال فيلم خرجوا ولم يعودوا، الذي يقام العرض الخاص له حاليا في إحدى السينمات.

وكان على رأس الحاضرين للعرض الخاص لفيلم خرجوا ولم يعودوا، حسني شتا ومصطفى أبو سريع والمخرج حسن السيد والمنتج أيمن كشك.

تفاصيل فيلم خرجوا ولم يعودوا

فيلم خرجوا ولم يعودوا بطولة ويزو، حسني شتا، خالد عليش، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، شمبر، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، محمد علام، ياسر الرفاعي، وهو من تأليف وائل يوسف، مدير تصوير مارك عوني، وإخراج حسن السيد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، يستيقظ حاتم من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون ومتزوج من كاميليا ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.