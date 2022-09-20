«خرجوا ولم يعودوا» يحتفظ بالمركز الأخير في شباك التذاكر

يواصل فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، الاحتفاظ بالمركز السابع والأخير، في شباك التذاكر، منذ طرحه في دور العرض، الخميس الماضي، وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن تحقيق «خرجوا ولم يعودوا» 3500 جنيه فقط، أمس الاثنين.

وأوضح الموزع السينمائي، أنّ فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، حقق إجمالي إيرادات بلغت 48 ألف جنيه في 6 أيام، إذ أنه يواصل نزيف الخسائر منذ طرحه.

أبطال فيلم خرجوا ولم يعودوا لـ ويزو

«خرجوا ولم يعودوا»، بطولة دينا محسن «ويزو»، وحسن شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية «حاتم»، الذي يستيقظ من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون، ومتزوج من كاميليا التي تجسد دورها «ويزو»، ابنة العمدة خفاجي ويمر بطل العمل بسلسلة من الأحداث الغريبة.

وتُعرض 7 أفلام متنوعة، بدور العرض حاليًا، وهي: «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«الدعوة عامة»، لـ أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن، و«خطة مازنجر»، لـ ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، و«عمهم»، بطولة محمد عادل إمام، و«بحبك»، لـ تامر حسني، فضلًا عن فيلم «خرجوا ولم يعودوا».