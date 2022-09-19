فيلم «خرجوا ولم يعودوا» يُحقق 3.5 ألف جنيه في خامس أيام عرضه

يواصل فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، تذيل قائمة الإيرادات، في خامس أيام عرضه بدور السينما، ليحتفظ بالمركز السابع والأخير، منذ طرحه بدور العرض، إذ لحق بآخر أيام موسم صيف 2022.

إجمالي إيرادات فيلم خرجوا ولم يعودوا

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن الإيرادات التي حققها فيلم خرجوا ولم يعودوا، في شباك التذاكر، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 3.5 آلاف جنيه فقط، فيما حقق نحو 45 ألف جنيه منذ طرحه بالسينمات يوم 13 سبتمبر الجاري.

أبطال فيلم خرجوا ولم يعودوا

«خرجوا ولم يعودوا»، بطولة دينا محسن «ويزو»، وحسن شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية «حاتم»، الذي يستيقظ من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون، ومتزوج من كاميليا التي تجسد دورها «ويزو»، ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.

ضياء الميرغني يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

يشهد الفيلم، عودة الفنان ضياء الميرغني، إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو 3 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل البرنسيسة بيسة، للفنانة مي عز الدين، والذي عرض في شهر رمضان من عام 2019.

وتتواجد في السينمات حاليا، 7 أفلام متنوعة، وهي: «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«الدعوة عامة»، لـ أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن، و«خطة مازنجر»، لـ ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، و«عمهم»، بطولة محمد عادل إمام، و«بحبك»، لـ تامر حسني، فضلًا عن «خرجوا ولم يعودوا».