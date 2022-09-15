5 معلومات عن فيلم «خرجوا ولم يعدوا» بعد طرحه في دور العرض

عمل كوميدي جديد ينضم إلى ساحة المنافسة بدور العرض، وهو فيلم «خرجوا ولم يعدوا»؛ إذ جرى تصويره منذ فترة، وطرح للمرة الأولى بدور العرض، أمس الأربعاء، على أن ينافس الأفلام الأخرى الحالية بدور العرض.

أبرز المعلومات عن فيلم «خرجوا ولم يعدوا»

,نعرض خلال السطور التالية أبرز معلومات عن فيلم «خرجوا ولم يعدوا»:

- انتهي صناع العمل من تصويره العام الماضي، لكن قررت الشركة المنتجة تأجيل عرضه.

- تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية «حاتم»، الذي يستيقظ من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون، ومتزوج من كاميليا التي تجسد دورها «ويزو»، ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.

- يعتبر «خرجوا ولم يعدوا» التجربة السادسة للمخرج حسن السيد؛ إذ كان آخر أعماله السينمائية فيلم «نص يوم» عام 2021.

- يعتبر الفيلم الثاني للمؤلف وائل يوسف، بعد أن كتب سيناريو وحوار «عمارة رشدي»، الذي جرى تقديمه عام 2017.

- الفيلم يعتبر العمل الثالث للمطربة صولا؛ إذ قدمت قبله دورا في مسلسل «نقل عام، وموضوع عائلي» .

أبطال فيلم «خرجوا ولم يعدوا»

فيلم «خرجوا ولم يعدوا» بطولة ويزو، حسني شتا، خالد عليش، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، شمبر، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، محمد علام، ياسر الرفاعي، موحه الحراق، ومن تأليف وائل يوسف، مدير تصوير مارك عوني، وإخراج حسن السيد.

نشاط فني لـ ويزو

وتعيش بطلة العمل ويزو حالة نشاط فني كبير؛ إذ أنها تنتظر عرض فيلم «أخي فوق الشجرة» خلال الفترة المقبلة، وتشارك في بطولته العمل إلى جانب رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى بعض ضيوف الشرف، منهم إسلام إبراهيم، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.