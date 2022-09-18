41 ألف جنيه إيرادات فيلم «خرجوا ولم يعودوا» في 4 أيام

حقق فيلم «خرجوا ولم يعودوا» إيرادات متواضعة، منذ طرحه بالسينمات، يوم الخميس الماضي، ليلحق بالأيام الأخيرة من موسم الصيف الجاري.

خرجوا ولم يعودوا يحقق 6 آلاف جنيه في يوم واحد

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم خرجوا ولم يعودوا، منذ طرحه يوم الخميس الماضي، حيث بلغت 41 ألف جنيه فقط، فيما جاءت إيرادات أمس السبت 6 آلاف جنيه، ليلحق بالمركز السابع والأخير من بين الأفلام المنافسة له.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم خرجوا ولم يعودوا

«خرجوا ولم يعودوا» بطولة دينا محسن ويزو، وحسن شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية «حاتم»، الذي يستيقظ من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون، ومتزوجا من كاميليا التي تجسد دورها «ويزو»، ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.

وتتواجد في السينمات حاليا، 7 أفلام متنوعة، وهي: «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«الدعوة عامة» لـ أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن، و«خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، و«عمهم» بطولة محمد عادل إمام، و«بحبك» لـ تامر حسني، فضلًا عن خرجوا ولم يعودوا.