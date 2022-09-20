تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود بنين.. للشعبتين

بعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر، يبحث العديد من الطلاب عن كل المعلومات حول تنسيق الكليات، خاصة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود بنين، التي تشمل شعبتي تخصص عام، والتاريخ والحضارة، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن تنسيق الكلية بشعبتيها.

تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود بنين

وجاء تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود بنين، وفق ما أعلنته الجامعة اليوم، كالتالي:

• أولا تنسيق التخصص العام

الحد الأدنى انتظام أدبي 321 درجة

الحد الأدنى انتساب أدبي 336 درجة

الحد الأدنى انتظام علمي 341 درجة

الحد الأدنى انتساب علمي 404 درجات

تنسيق شبعة التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود بنين

وجاء تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بايتاي البارود بنين، شعبة التاريخ والحضارة، كالتالي:

الحد الأدنى انتظام أدبي 315 درجة

الحد الأدنى انتساب أدبي 340 درجة

الحد الأدنى انتظام علمي 342 درجة

الحد الأدنى انتساب علمي 344 درجة

وتضم جامعة الأزهر فرع دمنهور، أيضا، كلية شريعة وقانون بنين، ومعهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بمصروفات.