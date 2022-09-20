تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات.. 7 كليات ومعهد

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق القبول للعام ‏الجامعي 2022 - ‏‏2023، ومن بينها تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات، ‏وذلك بفرع الجامعة في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث توجد في الفرع 8 كليات ومعاهد مخصصة ‏للبنات.‏

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات

ويمكن للطالبات التعرف على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات، ‏والكليات المرشحن لها، ‏وهي كما يلي: ‏

كليات تفهنا الأشراف في الدقهلية بنات فرع جامعة الأزهر ‏

- كلية الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف في محافظة الدقهلية‏ اللغة الإنجليزية ترجمة فورية.. علمي ‏انتظام ‏‏571 درجة، وأدبي انتظام 565 درجة.‏

- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية علم النفس.. علمي انتظام 532 درجة، و‏أدبي ‏انتظام 517 درجة.‏

- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية‏ شعبة التربية.. علمي انتظام 514 درجة، و‏أدبي ‏انتظام 525 درجة.‏

- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية‏ قسم رياض الأطفال.. علمي انتظام ‏‏505 ‏درجة، وأدبي انتظام 524 درجة.‏

- كلية الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية قسم الاجتماع.. علمي انتظام 490 درجة، و‏علمي انتساب 486 درجة، وأدبي انتظام 496 درجة، وأدبي انتساب 486 ‏درجة. ‏

تنسيق معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف بمصروفات.. علمي انتظام 482 ‏درجة، و‏أدبي انتظام 428 درجة. ‏

- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية‏ التاريخ.. علمي انتظام 475 درجة، و‏علمي ‏انتساب 465 درجة، وأدبي انتظام 505 درجات، وأدبي انتساب 489 درجة. ‏

- كلية التجارة بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تخصص عام.. علمي انتظام 472 درجة، وعلمي ‏انتساب ‏‏447 درجة، وأدبي انتظام 476 درجة، وأدبي انتساب 465 ‏درجة. ‏