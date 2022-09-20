تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات.. 7 كليات ومعهد
كتب:
صالح رمضان
08:13 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
إعلان تنسيق جامعة الأزهر 2022
أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022 - 2023، ومن بينها تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات، وذلك بفرع الجامعة في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث توجد في الفرع 8 كليات ومعاهد مخصصة للبنات.
تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات
ويمكن للطالبات التعرف على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف بنات، والكليات المرشحن لها، وهي كما يلي:
كليات تفهنا الأشراف في الدقهلية بنات فرع جامعة الأزهر
- كلية الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف في محافظة الدقهلية اللغة الإنجليزية ترجمة فورية.. علمي انتظام 571 درجة، وأدبي انتظام 565 درجة.
- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية علم النفس.. علمي انتظام 532 درجة، وأدبي انتظام 517 درجة.
- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية شعبة التربية.. علمي انتظام 514 درجة، وأدبي انتظام 525 درجة.
- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية قسم رياض الأطفال.. علمي انتظام 505 درجة، وأدبي انتظام 524 درجة.
- كلية الدراسات الانسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية قسم الاجتماع.. علمي انتظام 490 درجة، وعلمي انتساب 486 درجة، وأدبي انتظام 496 درجة، وأدبي انتساب 486 درجة.
تنسيق معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف
- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف بمصروفات.. علمي انتظام 482 درجة، وأدبي انتظام 428 درجة.
- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية التاريخ.. علمي انتظام 475 درجة، وعلمي انتساب 465 درجة، وأدبي انتظام 505 درجات، وأدبي انتساب 489 درجة.
- كلية التجارة بنات تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تخصص عام.. علمي انتظام 472 درجة، وعلمي انتساب 447 درجة، وأدبي انتظام 476 درجة، وأدبي انتساب 465 درجة.