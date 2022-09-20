نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين.. 4 أقسام
كتب:
صالح رمضان
08:43 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
كلية اللغة العربية بالمنصورة
ظهرت نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين، اليوم الثلاثاء، ضمن تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2022، وهي واحدة من أعرق الكليات حيث أنشئت منذ 46 سنة وبالتحديد في عام 1976، وبها 4 تخصصات رئيسية في فروع اللغة العربية.
نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين
وبحسب بيان جامعة الأزهر، فإن نتيجة تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بنين جاءت كما يلي:
- نتيجة تنسيق اللغة العربية المنصورة تخصص عام.. شعبة العلمي انتظام 325 درجة، وشعبة العلمي انتساب 377 درجة، وشعبة أدبي انتظام 315 درجة، وشعبة أدبي انتساب 325 درجة.
- نتيجة اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة.. شعبة العلمي انتظام 345 درجة، وشعبة العلمي انتساب 325 درجة، وشعبة أدبي انتظام 340 درجة، وشعبة أدبي انتساب 315 درجة.
أقسام الدراسة في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين
وتنقسم الدراسة في الكلية بين 4 أقسام رئيسية، هي قسم اللغويات، وقسم البلاغة والنقد، وقسم الأدب والنقد، وقسم أصول اللغة، و قسم التاريخ والحضارة.
ويدرس طلاب نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين مواد متنوعة، منها « النحو – الصرف – نشأة النحو وأصوله – قاعة البحث اللغوي – العروض والقوافي، علوم البلاغة (المعاني – البيان – البديع) النقد – قاعة البحث البلاغي – نشأة البلاغة، وتاريخ الأدب العربي والنصوص الأدبية – النقد الأدبي – الأدب الإسلامي – الأدب المقارن – قاعة البحث الأدبي – أوزان الشعر ومسيقاه – فن المقال».