نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين.. 4 أقسام

ظهرت نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين،‏ اليوم الثلاثاء، ضمن تنسيق طلاب ‏الثانوية الأزهرية 2022، وهي واحدة من ‏أعرق الكليات حيث أنشئت منذ 46 سنة وبالتحديد في عام 1976، وبها 4 تخصصات رئيسية في ‏فروع اللغة العربية.‏

نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين‏ ‏

وبحسب بيان جامعة الأزهر، فإن نتيجة‏ تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف ‏بنين‏ ‏جاءت كما يلي: ‏

- نتيجة تنسيق اللغة العربية المنصورة تخصص عام.. شعبة العلمي انتظام 325 درجة، وشعبة العلمي ‏انتساب 377 درجة، وشعبة أدبي ‏انتظام 315 درجة، وشعبة أدبي انتساب 325 ‏درجة. ‏‏

- نتيجة اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة.. شعبة العلمي انتظام 345 درجة، وشعبة العلمي ‏انتساب 325 درجة، و‏شعبة أدبي انتظام 340 درجة، وشعبة أدبي انتساب 315 ‏درجة.‏

أقسام الدراسة في كلية اللغة العربية ‏جامعة الأزهر بالمنصورة بنين

وتنقسم الدراسة في الكلية بين 4 أقسام رئيسية، هي قسم اللغويات، وقسم البلاغة والنقد، وقسم الأدب ‏والنقد، وقسم أصول اللغة، و ‎قسم التاريخ والحضارة.

ويدرس طلاب نتيجة تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة بنين‏ ‏مواد متنوعة، منها « ‏النحو – الصرف – نشأة النحو وأصوله – قاعة البحث اللغوي – العروض والقوافي، علوم البلاغة ‏‏(المعاني – البيان – البديع) النقد – قاعة البحث البلاغي – نشأة البلاغة، وتاريخ الأدب العربي ‏والنصوص الأدبية – النقد الأدبي – الأدب الإسلامي – الأدب المقارن – قاعة البحث الأدبي – أوزان ‏الشعر ومسيقاه – فن المقال».‏