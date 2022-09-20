رئيس «براءات الاختراع»: مصر تشهد صحوة كبيرة في «البحث العلمي والابتكارات»

أكدت الدكتورة منى يحيى، رئيس مكتب براءات الاختراع المصرى، التابع لأكاديمية البحث العلمى، أن مصر تشهد حالياً صحوة كبيرة بمختلف القطاعات، والتى منها «الابتكارات والاختراعات»، وفقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية ٢٠٣٠»، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سيُدشن «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية» غدا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وإلى نص الحوار:

د. منى يحيى: تدشين «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية» غدا برعاية الرئيس

ما الإجراءات المتبعة لتسجيل براءات الاختراع؟

- فى البداية يقوم المبتكر أو المخترع بالدخول إلى الموقع الرسمى والتقديم إلكترونياً فى ظل التحول الرقمى، ويقدم الطلب، ومن ثم يتم فحصه من قِبل الهيئة، وفقاً للاشتراطات التى يحدّدها القانون، وبناءً عليه يتم البت فى الطلب، وحال الامتياز يتم منح البراءة، وبراءات الاختراع لا تُمنح لفكرة، ولكنها لمنتج أو طريقة تصنيع، لأنها تُمنح على منتجات صناعية ويكون الهدف من التسجيل هو حمايتها من السرقة، فهى ليست أفكاراً، ولكنها تقوم على أبحاث علمية تكنولوجية تهدف إلى الوصول لمنتج ملموس يسهم فى خدمة المجتمع، ومن ثم يتم منح البراءة كمنتج استئثارى لمدة ٢٠ عاماً.

ماذا عن الإجراءات التى يتم اتباعها لحماية براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية؟

- بمجرد التسجيل والحصول على تاريخ بعد منح البراءة يتم التعامل بالضبطية القضائية، حال تعدى شخص على الابتكار، ومن ثم يتم تحرير محضر فى النيابة، وبناءً عليه يتم وقف المنتج المقتبس للابتكار المسجل، حتى يتم الحكم عليه من قِبل المحكمة ووفقاً للقانون هناك تعويضات كبيرة يتم منحها للأشخاص المعتدَى على حقوقهم، وهناك قوانين صارمة يتم التعامل من خلالها على المعتدين والمقتبِسين لحقوق الأشخاص، والحماية لها أذرع كثيرة.

ماذا عن وضع عدد براءات الاختراع المسجلة فى مصر، مقارنة بدول المنطقة؟

- بالنسبة للدول العربية، فإننا نحتل المركز الثانى بعد المملكة العربية السعودية لأنها منذ عامين نفّذت مخططاً أسهم فى الارتقاء بالمنظومة، وستسهم مصر فى أن يكون لديها إنتاج غزير من الملكية الفكرية، ونحن فى تقدم عن الأعوام الماضية.

حدثينا عن أعداد براءات الاختراع المسجلة لدى مصر؟

- نحو ٣٠ ألف براءة اختراع منذ إنشاء المكتب، بمعدل ٧٠٠ براءة يتم منحها سنوياً، لمبتكرين بمختلف المجالات.

ماذا عن استعدادات الهيئة لمعرض أكاديمية البحث العلمى «القاهرة تبتكر»؟

- مستعدون، ولكن الهيئة لديها معرض صغير على هامش الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والمقرر أن يتم إطلاقها من قِبل رئيس مجلس الوزراء اليوم.

ماذا عن الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية؟- سيتم إطلاقها اليوم، والكشف عن كل تفاصيلها.

كيف تقيمين دور الدولة فى دعم المبتكرين؟

- هناك صحوة تشهدها مصر فى دعم هذه الفئات، خاصة أن «رؤية ٢٠٣٠»، تدعم الابتكار والاختراعات، كما أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تدعم المبتكرين والمخترعين، والحكومة تعمل حالياً على تحقيق الرؤية وتطبيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم فى الارتقاء بالمجتمع وبمنظومة البحث العلمى، وسنرى نتائج هذا العمل فى المستقبل القريب، لا سيما أننا حقّقنا خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة بمختلف المجالات العلمية والبحثية التى أسهمت فى حل الكثير من المشكلات.

دعم المبتكرين

أكاديمية البحث العلمى تدعم المخترعين المصريين، فى إعفائهم من مصاريف الفحص «نحو ١٨ ألف جنيه»، ويتم منح المخترع مرة كل عام إعفاءً من رسوم التقديم والفحص، فهى تدعم منظومة الابتكار، وهناك عدد من البرامج الداعمة التى خصّصها الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، لدعم المبتكرين، بجانب وجود عدد من برامج «الاحتضان، ريادة الأعمال، براءة المنتج»، وهناك دعم حقيقى للمبتكرين.