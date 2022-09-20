ناقد فني: استراتيجية الملكية الفكرية تحُفز المبدعين على الابتكار

قال الناقد الفني محمود قاسم، إن الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحفظ حقوق كل فرد، لافتا إلى أن تبني الرئيس السيسي للاستراتيجية بمثابة رسالة لكل مبدع بأن يفتح آفاقه ويقدم كل ما هو جديد باستمرار.

الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية

وأضاف محمود قاسم لـ «الوطن»، أن من مميزات إطلاق مبادرة الاستراتيجية المصرية للملكية الفرية، فتح مساحة كبيرة للإبداع الفني لكل فرد، وذلك سوف يكون له مردود اقتصادي هام مستقبلًا.

وتابع محمود قاسم: «كل شخص يستطيع أن يقدم فكرة دون الخوف من سرقتها أو عدم حفظ حقوق ملكيتها، فيتم تقديم عدد كبير من المشروعات الهامة من خلال المبدعين والمخترعين».

محمود قاسم يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح

ووجه الناقد الفني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الرئيس يسعي باستمرار إلى تحفيز المصريين على التقدم والنهضة بالمجتمع، كما أن الاستراتيجية تعود بالنفع على مصر في جميع المجالات والتخصصات وتحديداً في مجال الابتكارات والمجال الفني والاقتصادي وغيره، فضلا عن أنها مصدر طاقة إيجابية من أجل تقديم إبداع بصورة أكبر.